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Украинский пловец Романчук выиграл четвертое подряд "золото" на этапах Кубка мира

26 октября в 20:44

На счету украинца уже вторая победа в Токио.

Романчук
Романчук выиграл пять золотых медалей за неделю
charivne.info
Украинец Михаил Романчук стал победителем уже на второй дистанции этапа Кубка мира по плаванию, который проходит в японском Токио.

Романчук выиграл "золото" на дистанции 1500 метров вольным стилем. Уроженец Ровно показал время 14:26.39, опередив на 4 секунды венгра Гергея Дьюрту. Тройку призеров замкнул немец Поль Зелльман, отставший от Романчука на 20 секунд.

Для Михаила это "золото" стало уже четвертым за последние 5 дней. Ранее украинец в Токио победил на дистанции 400 метров вольным стилем, а 22 октября в Дохе взял две награды наивысшей пробы (400 и 1500 метров вольным стилем).

Очередную награду также завоевала Дарья Зевина, показав третье время на дистанции 100 метров на спине. Украинка проиграла венгерке Катинке Хоссу и австралийке Эмили Сибом.

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Напомним, в октябре Зевина выиграла "золото" и "серебро" на этапе Кубка мира в Дохе.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Романчук плавание Кубок мира Зевина
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