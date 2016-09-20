Украинский легкоатлет Касьянов выиграл престижный турнир во Франции

Украинский многоборец опередил ближайшего преследователя на 6 баллов.

Касьянов стал лучшим во Франции iaaf.org

Украинец Алексей Касьянов стал победителем престижных соревнований по десятиборью Decastar во французском Талансе.

Украинец сумел показать свой лучший результат в сезоне. Причем отобрать лидерство у канадца Пирса Лепажа Касьянов сумел в заключительном виде - забеге на 1500 метров. Украинец в финальной дисциплине показал результат 4:28.42, и завершил соревнования, набрав 8077 очков. Вторым стал эстонец Майсел Уибо (8071), а третьим - Лепаж (8027).

"Это невероятно, что мне удалось выиграть в Талансе. Это был не очень хороший год для меня - я не завершил соревнования на Олимпийских играх, не показал себя хорошо на чемпионате Европы. Я рад, что наконец-то показал такой результат", - отметил Касьянов. Читайте также: Украинские легкоатлетки выиграли "серебро" и "бронзу" на этапе "Бриллиантовой лиги"

Напомним, на Олимпиаде в Рио Касьянов получил травму во время бега на 100 метров с барьерами и не смог завершить выступления, снявшись с соревнований после метания диска.