Украинский голкипер Сарнавский разорвал контракт с российской "Уфой"

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Украинец может продолжить карьеру в "Ворскле".

За "Уфу" Сарнавский не сыграл ни одного матча ФК Шахтер

Экс-голкипер "Шахтера"разорвал контракт с "Уфой" и вскоре может стать игроком полтавской "Ворсклы".

"Так сложилась ситуация, о которой мне не хочется распространяться. Договорились с руководством "Уфы" о досрочном расторжении контракта. Это позволило мне стать свободным агентом, чтобы спокойно искать новое место продолжения карьеры.

Работаю с "Ворсклой" в качестве потенциального новичка. По крайней мере, в разговоре с Сачко я понял, что наставник на меня рассчитывает, а это большой стимул доказать тренеру свою профпригодность", - сообщил голкипер.

Напомним, Богдан Сарнавский является воспитанником киевского "Арсенала". В "Шахтер" молодой голкипер перебрался в 2013 году, однако в первую команду пробиться не смог, в общей сложности сыграв лишь 8 матчей во всей турнирах.

Украинец перебрался в "Уфу" в сентябре прошлого года, однако за первую команду российского клуба так и не сыграл ни одного матча.

Ранее сообщалось, что футболистов "Ворсклы" ждет сокращение зарплаты, а полтавский клуб покинуло несколько ключевых игроков.