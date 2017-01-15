Украинский голкипер Сарнавский разорвал контракт с российской "Уфой"

Украинец может продолжить карьеру в "Ворскле".
"Так сложилась ситуация, о которой мне не хочется распространяться. Договорились с руководством "Уфы" о досрочном расторжении контракта. Это позволило мне стать свободным агентом, чтобы спокойно искать новое место продолжения карьеры.
Работаю с "Ворсклой" в качестве потенциального новичка. По крайней мере, в разговоре с Сачко я понял, что наставник на меня рассчитывает, а это большой стимул доказать тренеру свою профпригодность", - сообщил голкипер.
Напомним, Богдан Сарнавский является воспитанником киевского "Арсенала". В "Шахтер" молодой голкипер перебрался в 2013 году, однако в первую команду пробиться не смог, в общей сложности сыграв лишь 8 матчей во всей турнирах.
Украинец перебрался в "Уфу" в сентябре прошлого года, однако за первую команду российского клуба так и не сыграл ни одного матча.
Ранее сообщалось, что футболистов "Ворсклы" ждет сокращение зарплаты, а полтавский клуб покинуло несколько ключевых игроков.MatchDay