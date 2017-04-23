Украинский гимнаст Верняев завоевал второе "золото" чемпионата Европы

Также украинец взял в Румынии "бронзу".
Для Верняева это уже третья медаль на чемпионате Европы в Румынии. В опорном прыжке украинский гимнаст сегодня взял "бронзу", а 21 апреля стал лучшим в многоборье.
Параллельные брусья
1. Олег Верняев (Украина) - 15,466
2. Лукас Даузер (Германия) - 15,366
3. Никита Нагорный (Россия) - 15,266
Опорный прыжок
1. Артур Далалоян (Россия) - 14,933
2. Мариан Драгулеску (Румыния) - 14,733
3. Олег Верняев (Украина) - 14,649...
7. Игорь Радивилов (Украина) - 14,033
Напомним, ранее Верняев выиграл общий зачет Кубка мира.ZN.UA