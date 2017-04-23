Украинский гимнаст Верняев завоевал второе "золото" чемпионата Европы

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Также украинец взял в Румынии "бронзу".

Верняеву не было равных на брусьях НОК Украины

В румынской Клуж-Напоке завершился чемпионат Европы по спортивной гимнастике, на котором вторую золотую медаль для Украины завоевал Олег Верняев, показав лучший результат на параллельных брусьях.

Для Верняева это уже третья медаль на чемпионате Европы в Румынии. В опорном прыжке украинский гимнаст сегодня взял "бронзу", а 21 апреля стал лучшим в многоборье.

Параллельные брусья

1. Олег Верняев (Украина) - 15,466

2. Лукас Даузер (Германия) - 15,366

3. Никита Нагорный (Россия) - 15,266

Опорный прыжок

1. Артур Далалоян (Россия) - 14,933

2. Мариан Драгулеску (Румыния) - 14,733

3. Олег Верняев (Украина) - 14,649...

7. Игорь Радивилов (Украина) - 14,033

Напомним, ранее Верняев выиграл общий зачет Кубка мира.