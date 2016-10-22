Украинский боксер Шабранский проведет бой с кубинцем в Калифорнии

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Украинский полутяжеловес все ближе к чемпионскому поединку.

Шабранский проведет очередной бой за океаном iSport.ua

16 декабря в Калифорнии состоится очередной поединок непобедимого украинца, соперником которого станет кубинец Салливан Баррера. Об этом сообщает Ring TV.

По мнению экспертов, данное противостояние по накалу может претендовать на звание "Бой года" и значительно приблизит победителя к поединку за титул чемпиона мира.

В августе Шабранский справился с мексиканцем Оскаром Риохасом техническим нокаутом в третьем раунде. Эта победа стала 17-й в карьере непобедимого Шабранского за океаном, а также 14-й - нокаутом. Стоит отметить, что украинец находится на контракте у известной американской промоутерской компании "Golden Boy", а все бои Вячеслава проходят в США.

Баррера на профессиональном уровне одержал 17 побед и потерпел лишь одно поражение - в марте перспективного кубинца одолел двукратный чемпион мира Андре Уорд.

Напомним, в конце июля свой бой в США проводил Иван Редкач - украинец потерпел второе поражение в карьере.