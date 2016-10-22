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Украинский боксер Шабранский проведет бой с кубинцем в Калифорнии

22 октября в 16:13

Украинский полутяжеловес все ближе к чемпионскому поединку.

Шабранский
Шабранский проведет очередной бой за океаном
iSport.ua
16 декабря в Калифорнии состоится очередной поединок непобедимого украинца Вячеслава Шабранского, соперником которого станет кубинец Салливан Баррера. Об этом сообщает Ring TV.

По мнению экспертов, данное противостояние по накалу может претендовать на звание "Бой года" и значительно приблизит победителя к поединку за титул чемпиона мира.

В августе Шабранский справился с мексиканцем Оскаром Риохасом техническим нокаутом в третьем раунде. Эта победа стала 17-й в карьере непобедимого Шабранского за океаном, а также 14-й - нокаутом. Стоит отметить, что украинец находится на контракте у известной американской промоутерской компании "Golden Boy", а все бои Вячеслава проходят в США.

Баррера на профессиональном уровне одержал 17 побед и потерпел лишь одно поражение - в марте перспективного кубинца одолел двукратный чемпион мира Андре Уорд.

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Напомним, в конце июля свой бой в США проводил Иван Редкач - украинец потерпел второе поражение в карьере.

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Тэги Шабранский бокс бой
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