Украинский боксер попал в аварию из-за появления на трассе лося

Животное погибло под колесами автомобиля.

Узелков в ДТП не пострадал K2 Promotions

Украинский боксер и шоумэнпопал в аварию на Гостомельской трассе возле Киева. Об этом сообщает "ТСН".

Узелков был за рулем и направлялся в столицу, когда на дорогу выбежал лось - животное при столкновении с внедорожником спортсмена погибло. У машины была повреждена вся передняя часть, а также разбито лобовое стекло. Сам водитель не пострадал, однако от комментариев отказался, так как находился в шоковом состоянии.

Адвокат Узелкова заявил, что его клиент не нарушил никаких правил и двигался по трассе со скоростью 75 километров в час.

ТСН

ТСН

ТСН

Стоит отметить, что Вячеслав Узелков (30-4, 19 КО) завершил карьеру боксера в 2014 году, после чего начал работать на телевидении.