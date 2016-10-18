Украинский боксер Кучер проведет бой за титул чемпиона мира

Марко Хук даст шанс украинцу побороться за свой пояс.
Поединок станет домашним для чемпиона, так как пройдет в немецком Ганновере.
В последний раз Кучер (18 - нокаутом) боксировал в июне, когда в Лондоне сумел нокаутировать бывшего чемпиона мира Энцо Маккаринелли. Всего в активе 32-летнего уроженца Винницы 24 победы при 1 ничье и 1 поражении.
Хук стал чемпионом мира в феврале, когда сумел победить Олу Афолаби. У немца больше опыта - чемпион одержал 39 побед (27 - нокаутом) в профи при 3 поражениях и 1 ничье. Изначально Хук планировал встретиться с Овиллом Маккензи в сентябре, но последний отказался от боя из-за болезни.
Стоит отметить, что ранее Марко Хук обращался с предложением о бое к представителям украинского чемпиона мира по версии WBO Александра Усика.BoxingScene