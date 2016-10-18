Украинский боксер Кучер проведет бой за титул чемпиона мира

Марко Хук даст шанс украинцу побороться за свой пояс.

Кучер может стать чемпионом мира BoxingScene

Украинский боксер, владеющий титулом чемпиона Европы (EBU) в тяжелом весе, выйдет на ринг 19 ноября против немца Марко Хука, а на кону будет стоять пояс чемпиона мира по версии IBO, принадлежащий последнему.

Поединок станет домашним для чемпиона, так как пройдет в немецком Ганновере.

В последний раз Кучер (18 - нокаутом) боксировал в июне, когда в Лондоне сумел нокаутировать бывшего чемпиона мира Энцо Маккаринелли. Всего в активе 32-летнего уроженца Винницы 24 победы при 1 ничье и 1 поражении.

Хук стал чемпионом мира в феврале, когда сумел победить Олу Афолаби. У немца больше опыта - чемпион одержал 39 побед (27 - нокаутом) в профи при 3 поражениях и 1 ничье. Изначально Хук планировал встретиться с Овиллом Маккензи в сентябре, но последний отказался от боя из-за болезни.

Стоит отметить, что ранее Марко Хук обращался с предложением о бое к представителям украинского чемпиона мира по версии WBO Александра Усика.