Украинский боксер Кучер не сумел завоевать титул чемпиона мира

В Германии украинец уступил обладателю пояса Хуку.
Хук доминировал на протяжении большей части боя и выиграл большинство раундов, при этом периодически действуя в ринге грязно. Кучер держался достойно, но заключительные раунды проводил уже с серьезной гематомой вокруг глаза. По итогам двенадцати раундов Хук отпраздновал победу единогласным решением судей - 117:111, 119:109, 117:111.
Для Кучера это поражение стало вторым в 27 поединках на профессиональном ринге. Также один из его боев завершился вничью.
Напомним, летом Кучер завоевал титул чемпиона Европы EBU, выиграв у валлийца Энцо Маккаринелли.ZN.UA