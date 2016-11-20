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Украинский боксер Кучер не сумел завоевать титул чемпиона мира

20 ноября в 01:33

В Германии украинец уступил обладателю пояса Хуку.

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Кучер проиграл по очкам
Украинский боксер Дмитрий Кучер не сумел завоевать титул чемпиона мира по версии IBO в первом тяжелом весе. Украинец уступил обладателю пояса Марко Хуку (40-3-1, 27 КО).

Хук доминировал на протяжении большей части боя и выиграл большинство раундов, при этом периодически действуя в ринге грязно. Кучер держался достойно, но заключительные раунды проводил уже с серьезной гематомой вокруг глаза. По итогам двенадцати раундов Хук отпраздновал победу единогласным решением судей - 117:111, 119:109, 117:111.

Для Кучера это поражение стало вторым в 27 поединках на профессиональном ринге. Также один из его боев завершился вничью.

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Напомним, летом Кучер завоевал титул чемпиона Европы EBU, выиграв у валлийца Энцо Маккаринелли.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Кучер бокс Хук
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