Украинский боец будет выступать в UFC

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Дмитрий Побережец начал сотрудничество с самой популярной организацией по смешанным боевым искусствам.

Побережец продолжит карьеру в UFC boxing-mma.com

Украинец Дмитрий Побережец подписал контракт со, которая проводит самые популярные в мире бои по смешанным правилам. Об этом сообщает Ringside24.

В настоящее время неизвестно, когда состоится дебют Дмитрия, а также имя его первого соперника под знаменами организации.

В прошлом Дмитрий Побережец выступал в сериях М-1, Pro FC и Cage Warriors, сумев добыть 24 победы, из которых 14 - нокаутом. Кроме того, украинец занимался боевым самбо и становился призером чемпионатов мира и Европы.

Стоит отметить, что в UFC уже выступают два уроженца Украины - Никита Крылов и Марина Мороз.