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Украинский боец будет выступать в UFC

22 января в 14:58

Дмитрий Побережец начал сотрудничество с самой популярной организацией по смешанным боевым искусствам.

Побережец
Побережец продолжит карьеру в UFC
boxing-mma.com
Украинец Дмитрий Побережец подписал контракт со спортивной организацией Ultimate Fighting Championship (UFC), которая проводит самые популярные в мире бои по смешанным правилам. Об этом сообщает Ringside24.

В настоящее время неизвестно, когда состоится дебют Дмитрия, а также имя его первого соперника под знаменами организации.

В прошлом Дмитрий Побережец выступал в сериях М-1, Pro FC и Cage Warriors, сумев добыть 24 победы, из которых 14 - нокаутом. Кроме того, украинец занимался боевым самбо и становился призером чемпионатов мира и Европы.

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Стоит отметить, что в UFC уже выступают два уроженца Украины - Никита Крылов и Марина Мороз.

Ringside24
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Тэги бой UFC Побережец
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