Украинский боец будет выступать в UFC

Дмитрий Побережец начал сотрудничество с самой популярной организацией по смешанным боевым искусствам.
В настоящее время неизвестно, когда состоится дебют Дмитрия, а также имя его первого соперника под знаменами организации.
В прошлом Дмитрий Побережец выступал в сериях М-1, Pro FC и Cage Warriors, сумев добыть 24 победы, из которых 14 - нокаутом. Кроме того, украинец занимался боевым самбо и становился призером чемпионатов мира и Европы.
Стоит отметить, что в UFC уже выступают два уроженца Украины - Никита Крылов и Марина Мороз.Ringside24