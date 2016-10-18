Украинский баскетболист Кравцов продолжит карьеру в "Валенсии"

Центровой сборной Украины попробует закрепиться в составе одного из сильнейших клубов Испании.

Кравцов остался в Испании Euroleague

Украинский баскетболистзаключил контракт с испанской "Валенсией" до конца сезона 2016/17. Об этом сообщается на официальной странице клуба в Twitter.

Прошлый сезон Кравцов в статусе запасного начинал в московском ЦСКА, после чего перешел в испанскую "Сарагосу", где стал одним из основных игроков. В восьми матчах Еврокубка за команду украинец в среднем набирал 11,1 очка, 6,5 подбора и 1,8 блок-шота за игру. В чемпионате Испании средние показатели Кравцова были 8,4 очка, 5,4 подбора и 1,4 блок-шота за матч.

Стоит отметить, что у Вячеслава Кравцова есть опыт выступлений в НБА - в сезонах 2012/13 и 2013/14 центровой играл за "Детройт" и "Финикс" соответственно, но закрепиться в сильнейшей лиге планеты не сумел.

Напомним, сборная Украины с Вячеславом Кравцовым в составе сумела пройти отбор на Евробаскет-2017.