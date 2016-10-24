Украинский арбитр Абдула объяснил, почему ошибся в матче "Шахтер" - "Динамо"

Арбитр не назначил пенальти за игру рукой Домагоя Виды.

Абдула работал на матче "Шахтер" - "Динамо" в сентябре Football24.ua

Арбитр Анатолий Абдула, который работал на матче седьмого тура украинской Премьер-лиги между "Шахтером" и "Динамо" объяснил, почему не назначил пенальти в ворота киевлян.

"Я очень много раз просматривал этот матч, чтобы понять характер и причину ошибки. Когда я смотрел запись, то момент с рукой Виды все увидели только при третьем повторе, а потом начали говорить о явной игре рукой. Но вначале ни комментатор, ни режиссер этого не увидели.

Периферическим зрением нельзя увидеть все. При стандартах в штрафной арбитр расставляет приоритеты - более опасные зоны, моменты, где может что-то случиться. Если в штрафной площади борются 4-5 пар, то 1-2 пары вы видите хорошо, остальные - периферическим зрением. В чем сложность данного эпизода - эта пара была самой дальней от меня, к тому же мяч не изменил траектории полета, поэтому увидеть игру рукой было сложнее. Именно для таких моментов УЕФА использует дополнительных арбитров за воротами", - сказал Абдула.

Также ошибку арбитра прокомментировал куратор судейского корпуса ФФУ Пьерлуиджи Коллина: "В такой ситуации в штрафной площадке очень легко что-то упустить. Именно поэтому УЕФА начал вводить дополнительных ассистентов арбитра. Анализируя эпизод, я понял, что действительно, игру рукой можно было не увидеть. Меня заинтересовало другое - почему Анатолий не зафиксировал фол Федорчука на Феррейре, ведь он смотрел именно на этот эпизод.

Как наказали Абдулу? Матч "Шахтер" - "Динамо" состоялся в 7-м туре Премьер-лиги. Вчера состоялся 12-й тур. Абдула с седьмого по двенадцатый туры не отсудил ни одного матча УПЛ - только два матча молодежных команд и одну игру U-21 в Европе".

Напомним, матч "Шахтер" - "Динамо" в итоге завершился со счетом 1:1.