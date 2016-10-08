Украинские волейболистки пробились на чемпионат Европы

Женская сборная сыграет на европейском первенстве впервые за шесть лет.
После домашнего поражения в Южном (2:3) Украина сумела взять реванш на выезде. Подопечные Гария Егиазарова одержали победу со счетом 3:1 (25:21, 22:25, 25:22, 25:14), избежав дополнительного сета.
Отметим, что чемпионат Европы в 2017 году будут принимать две страны - Грузия и Азербайджан. В финальной стадии сыграет 16 команд.
Женская сборная Украины на европейском первенстве в следующем году сыграет впервые за шесть лет - в предыдущий раз украинки ездили на чемпионат Европы еще в 2011 году. После этого два турнира украинская сборная пропустила, остановившись в квалификации на стадии стыковых матчей.
Напомним, ранее мужская сборная Украины по волейболу выиграла "серебро" на молодежном чемпионате Европы.XSport.ua