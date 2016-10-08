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Украинские волейболистки пробились на чемпионат Европы

8 октября в 09:36

Женская сборная сыграет на европейском первенстве впервые за шесть лет.

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Украинки обыграли испанок
ФВУ
Женская сборная Украины по волейболу пробилась на чемпионат Европы-2017. В стыковых матчах украинки обыграли сборную Испании.

После домашнего поражения в Южном (2:3) Украина сумела взять реванш на выезде. Подопечные Гария Егиазарова одержали победу со счетом 3:1 (25:21, 22:25, 25:22, 25:14), избежав дополнительного сета.

Отметим, что чемпионат Европы в 2017 году будут принимать две страны - Грузия и Азербайджан. В финальной стадии сыграет 16 команд.

Женская сборная Украины на европейском первенстве в следующем году сыграет впервые за шесть лет - в предыдущий раз украинки ездили на чемпионат Европы еще в 2011 году. После этого два турнира украинская сборная пропустила, остановившись в квалификации на стадии стыковых матчей.

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Напомним, ранее мужская сборная Украины по волейболу выиграла "серебро" на молодежном чемпионате Европы.

По материалам: XSport.ua
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Тэги волейбол чемпионат Европы сборная
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