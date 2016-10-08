Украинские волейболистки пробились на чемпионат Европы

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Женская сборная сыграет на европейском первенстве впервые за шесть лет.

Украинки обыграли испанок ФВУ

Женская сборная Украины по волейболу пробилась на чемпионат Европы-2017. В стыковых матчах украинки обыграли сборную Испании.

После домашнего поражения в Южном (2:3) Украина сумела взять реванш на выезде. Подопечные Гария Егиазарова одержали победу со счетом 3:1 (25:21, 22:25, 25:22, 25:14), избежав дополнительного сета.

Отметим, что чемпионат Европы в 2017 году будут принимать две страны - Грузия и Азербайджан. В финальной стадии сыграет 16 команд.

Женская сборная Украины на европейском первенстве в следующем году сыграет впервые за шесть лет - в предыдущий раз украинки ездили на чемпионат Европы еще в 2011 году. После этого два турнира украинская сборная пропустила, остановившись в квалификации на стадии стыковых матчей. Читайте также: Украинки Давидова и Щипкова выиграли турнир по пляжному волейболу в Москве

Напомним, ранее мужская сборная Украины по волейболу выиграла "серебро" на молодежном чемпионате Европы.