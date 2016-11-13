Украинские велосипедисты выиграли две золотые медали на этапе Кубка мира

Любовь Басова и Андрей Винокуров одержали победы в Нидерландах.
Чемпионка Европы в кейрине Любовь Басова одержала победу в этой дисциплине, показав результат 11,913 секунды и опередив на 0,014 секунды бельгийскую велогонщицу Ники Дегренделе.
А Андрей Винокуров стал победителем в спринте. В финале украинец опередил поляка Камила Кучински, которому, к слову, проиграл в полуфинале на предыдущем этапе Кубка мира в Глазго.
Напомним, ранее Басова и Винокуров взяли медали на этапе Кубка мира в Глазго.XSport