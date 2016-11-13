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Украинские велосипедисты выиграли две золотые медали на этапе Кубка мира

13 ноября в 20:09

Любовь Басова и Андрей Винокуров одержали победы в Нидерландах.

Любовь Басова
Басова выиграла в кейрине
Украинские велосипедисты завоевали две золотые медали на этапе Кубка мира по велотреку, который проходит в нидерландском Апелдорне.

Чемпионка Европы в кейрине Любовь Басова одержала победу в этой дисциплине, показав результат 11,913 секунды и опередив на 0,014 секунды бельгийскую велогонщицу Ники Дегренделе.

А Андрей Винокуров стал победителем в спринте. В финале украинец опередил поляка Камила Кучински, которому, к слову, проиграл в полуфинале на предыдущем этапе Кубка мира в Глазго.

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Напомним, ранее Басова и Винокуров взяли медали на этапе Кубка мира в Глазго.

По материалам: XSport
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Тэги Басова Винокуров велотрек
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