Украинские велосипедисты выиграли две золотые медали на этапе Кубка мира

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Любовь Басова и Андрей Винокуров одержали победы в Нидерландах.

Басова выиграла в кейрине

по велотреку, который проходит в нидерландском

Украинские велосипедисты завоевали две золотые медали на этапе Кубка мираАпелдорне.

Чемпионка Европы в кейрине Любовь Басова одержала победу в этой дисциплине, показав результат 11,913 секунды и опередив на 0,014 секунды бельгийскую велогонщицу Ники Дегренделе.

А Андрей Винокуров стал победителем в спринте. В финале украинец опередил поляка Камила Кучински, которому, к слову, проиграл в полуфинале на предыдущем этапе Кубка мира в Глазго. Читайте также: Украина завоевала вторую медаль на чемпионате Европы по велоспорту

Напомним, ранее Басова и Винокуров взяли медали на этапе Кубка мира в Глазго.