Украинские теннисисты поднялись в мировом рейтинге на одну строчку

Украинцы улучшили свои позиции в рейтинге АТР.

Долгополов остается лучшим среди украинцев btu.org.ua

Представлена обновленная версия рейтинга АТР, в котором украинские игроки синхронно улучшили свои позиции на одну строчку.

Лучший теннисист Украины Александр Долгополов поднялся на одну строчку и стал 66-й ракеткой мира. Илья Марченко стал 90-м номером АТР, а Сергей Стаховский - 105-м.

Первой ракеткой мира остается британец Энди Маррей, а в топ-10 лишь два теннисиста поменялись местами - швейцарец Роджер Федерер подняся на девятое место вместо француза Гаэля Монфиса.

Рейтинг АТР от 13-го февраля:

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) - 11,540

2 (2). Новак Джокович (Сербия) - 9,825

3 (3). Стэн Вавринка (Швейцария) - 5,695

4 (4). Милош Раонич (Канада) - 4,930

5 (5). Кеи Нисикори (Япония) - 4,625

6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) - 4,295

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) - 3,470

8 (8). Доминик Тим (Австрия) - 3,405

9 (10). Роджер Федерер (Швейцария) - 3,260

10 (9). Гаэль Монфис (Франция) - 3,145 ...

66 (67). Александр Долгополов (Украина) - 715

90 (91). Илья Марченко (Украина) - 624

106 (107). Сергей Стаховский (Украина) - 540 Читайте также: Рейтинги ATP и WTA: Марченко улучшил личный рекорд, Цуренко сделала рывок вверх

Напомним, в январе американка Серена Уильямс вернулась на вершину рейтинга WTA.