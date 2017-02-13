Украинские теннисисты поднялись в мировом рейтинге на одну строчку

Украинцы улучшили свои позиции в рейтинге АТР.
Лучший теннисист Украины Александр Долгополов поднялся на одну строчку и стал 66-й ракеткой мира. Илья Марченко стал 90-м номером АТР, а Сергей Стаховский - 105-м.
Первой ракеткой мира остается британец Энди Маррей, а в топ-10 лишь два теннисиста поменялись местами - швейцарец Роджер Федерер подняся на девятое место вместо француза Гаэля Монфиса.
Рейтинг АТР от 13-го февраля:
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) - 11,540
2 (2). Новак Джокович (Сербия) - 9,825
3 (3). Стэн Вавринка (Швейцария) - 5,695
4 (4). Милош Раонич (Канада) - 4,930
5 (5). Кеи Нисикори (Япония) - 4,625
6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) - 4,295
7 (7). Марин Чилич (Хорватия) - 3,470
8 (8). Доминик Тим (Австрия) - 3,405
9 (10). Роджер Федерер (Швейцария) - 3,260
10 (9). Гаэль Монфис (Франция) - 3,145 ...
66 (67). Александр Долгополов (Украина) - 715
90 (91). Илья Марченко (Украина) - 624
106 (107). Сергей Стаховский (Украина) - 540
Напомним, в январе американка Серена Уильямс вернулась на вершину рейтинга WTA.ZN.UA