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Украинские теннисистки получили звание "Команда года" среди юниоров

26 декабря в 10:18

Юношеская сборная Украины по теннису была одной из лучших в 2016-м году.

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Украинские теннисистки стали лучшей командой мира
btu.org.ua
Юношеская сборная Украины по теннису в составе Марты Костюк, Дарьи Снигур и Дарьи Лопатецкой получила награду "Команда года" от Европейской теннисной ассоциации. Об этом сообщил "Большой теннис Украины".

В уходящем году украинки стали чемпионками мира и Европы, что позволило им получить столь престижную награду.

Конкурентами украинок были итальянцы, которые взяли главные трофеи командного турнира Старого света - зимний и летний Кубки Европы, но Кубок мира мужской команде юниоров не покорился.

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Напомним, что ранее украинка Элина Свитолина стала первой теннисисткой из Украины, которой удалось завершить сезон в топ-15 мирового рейтинга WTA.

По материалам: btu.org.ua
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Тэги теннис сборная
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