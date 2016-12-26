Украинские теннисистки получили звание "Команда года" среди юниоров

Юношеская сборная Украины по теннису была одной из лучших в 2016-м году.

Украинские теннисистки стали лучшей командой мира btu.org.ua

Юношеская сборная Украины пов составе Марты Костюк, Дарьи Снигур и Дарьи Лопатецкой получила награду "Команда года" от Европейской теннисной ассоциации. Об этом сообщил "Большой теннис Украины".

В уходящем году украинки стали чемпионками мира и Европы, что позволило им получить столь престижную награду.

Конкурентами украинок были итальянцы, которые взяли главные трофеи командного турнира Старого света - зимний и летний Кубки Европы, но Кубок мира мужской команде юниоров не покорился.

Напомним, что ранее украинка Элина Свитолина стала первой теннисисткой из Украины, которой удалось завершить сезон в топ-15 мирового рейтинга WTA.