Украинские теннисистки получили звание "Команда года" среди юниоров

Юношеская сборная Украины по теннису была одной из лучших в 2016-м году.
В уходящем году украинки стали чемпионками мира и Европы, что позволило им получить столь престижную награду.
Конкурентами украинок были итальянцы, которые взяли главные трофеи командного турнира Старого света - зимний и летний Кубки Европы, но Кубок мира мужской команде юниоров не покорился.
Напомним, что ранее украинка Элина Свитолина стала первой теннисисткой из Украины, которой удалось завершить сезон в топ-15 мирового рейтинга WTA.btu.org.ua