Украинские спортсмены выиграли 117 медалей на Паралимпиаде-2016

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

Украинцы завершили выступления на Паралимпийских играх в Рио.

Украинцы выиграли 41 золотую медаль rio2016.com

Сборная Украины завершила выступления на Паралимпиаде в Рио. По итогам 17 сентября украинцы завоевали одиннадцать медалей: 3 "золота", 4 "серебра" и 4 "бронзы".

Золотые медали выиграли Елизавета Мерешко (плавание на 100 метров вольным стилем), Максим Веракса (плавание на 50 метров вольным стилем) и Анна Стеценко (плавание на 100 метров на спине).

Серебряными призерами Паралимпиады стали мужская сборная по плаванию в составе Юрия Божинского, Дениса Дуброва, Максима Крипака и Евгения Богодайко (эстафета 4х100 комплексом), Ярослав Денисенко (плавание), Оксана Ботурчук (бег на 400 метров) и Виктория Савцова (плавание на 100 метров вольным стилем).

А "бронзу" завоевали Александр Комаров (плавание на 100 метров вольным стилем), Илья Яременко (плавание на 100 метров вольным стилем), Лейла Аджаметова (бег на 400 метров) и Андрей Деревинский (плавание на 50 метров вольным стилем).

Таким образом, Украина завершила выступления на Олимпиаде со 117 медалями (41-37-39). 18 сентября, в последний день Игр, украинцы не будут представлены в соревнованиях.

Пока что украинская сборная удерживает третью позицию в медальном зачете, но в заключительный день Паралимпиады США еще могут обойти Украину. Американцы отстают на одно "золото" (40-42-30) и будут участвовать в двух марафонах, а также финале по регби. Читайте также: Украинские футболисты завоевали "золото" Паралимпиады-2016

Напомним, эта Паралимпиада стала самой успешной в истории Украины. Ранее рекордом украинской сборной были 84 медали (32 золотых) на Олимпиаде в Лондоне.