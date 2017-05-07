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Украинские синхронистки завершили этап Мировой серии в Канаде с шестью золотыми медалями

7 мая в 10:35

Украинки выиграли шесть шесть из шести возможных золотых наград.

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Украинские синхронистки взяли максимум в Торонто
XSport.ua
В последний день этапа Мировой серии по синхронному плаванию в канадском Торонто украинские спортсменки выиграли в финале произвольной программы среди команд.

Подопечные Светланы Саидовой получили от судей оценку 92.6333. Соперницами украинок были пять команд канадских центров синхронного плавания.

Таким образом, украинские синхронистки в Торонто выиграли все шесть видов, в которых принимали участие. Анна Волошина выиграла финалы в технической и произвольных программ солисток.

В финалах технической и произвольной программы дуэтов победил дуэт Волошиной с Елизаветой Яхно. Равных украинской сборной не было и в соревновании команд в технической и произвольной программах.

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Напомним, в прошлом году украинские синхронистки успешно выступили на чемпионате Европы.

По материалам: XSport.ua
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Тэги Украина сборная снхронное плавание
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