Украинские синхронистки завершили этап Мировой серии в Канаде с шестью золотыми медалями

Украинки выиграли шесть шесть из шести возможных золотых наград.
Подопечные Светланы Саидовой получили от судей оценку 92.6333. Соперницами украинок были пять команд канадских центров синхронного плавания.
Таким образом, украинские синхронистки в Торонто выиграли все шесть видов, в которых принимали участие. Анна Волошина выиграла финалы в технической и произвольных программ солисток.
В финалах технической и произвольной программы дуэтов победил дуэт Волошиной с Елизаветой Яхно. Равных украинской сборной не было и в соревновании команд в технической и произвольной программах.
Напомним, в прошлом году украинские синхронистки успешно выступили на чемпионате Европы.XSport.ua