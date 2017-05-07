Украинские синхронистки завершили этап Мировой серии в Канаде с шестью золотыми медалями

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Украинки выиграли шесть шесть из шести возможных золотых наград.

Украинские синхронистки взяли максимум в Торонто XSport.ua

В последний день этапа Мировой сериив канадском Торонто украинские спортсменки выиграли в финале произвольной программы среди команд.

Подопечные Светланы Саидовой получили от судей оценку 92.6333. Соперницами украинок были пять команд канадских центров синхронного плавания.

Таким образом, украинские синхронистки в Торонто выиграли все шесть видов, в которых принимали участие. Анна Волошина выиграла финалы в технической и произвольных программ солисток.

В финалах технической и произвольной программы дуэтов победил дуэт Волошиной с Елизаветой Яхно. Равных украинской сборной не было и в соревновании команд в технической и произвольной программах.

Напомним, в прошлом году украинские синхронистки успешно выступили на чемпионате Европы.