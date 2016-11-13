Украинские шпажистки завоевали "золото" на этапе Кубка мира

В финальном поединке украинки выиграли у сборной Южной Кореи.
на этапе Кубка мира в китайском Сучжоу.
Украинская команда в составе Фейби Бежуры, Анфисы Почкаловой, Ксении Пантелеевой и Елены Кривицкой стартовала в соревнованиях с 1/16 финала. Украинки сперва взяли верх над японками, далее выбили из борьбы хозяек турнира, а в полуфинале в напряженной борьбе выиграли у сборной России.
В решающем поединке украинки встретились с соперницами из Южной Кореи. Наши шпажистки со старта вырвались вперед и сумели удержать лидерство до конца встречи, закончив ее со счетом 43:32.
Также отметим, что ранее в индивидуальном первенстве Фейби Бежура выиграла "серебро", уступив в финале американке Анне ван Бруммен.
Напомним, ранее украинец Богдан Никишин стал бронзовым призером на этапе Кубка мира.XSport