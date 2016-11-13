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Украинские шпажистки завоевали "золото" на этапе Кубка мира

13 ноября в 17:12

В финальном поединке украинки выиграли у сборной Южной Кореи.

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Украинки выиграли "золото"
fie.org
Женская сборная Украины по фехтованию на шпагах выиграла золотые медали на этапе Кубка мира в китайском Сучжоу.

Украинская команда в составе Фейби Бежуры, Анфисы Почкаловой, Ксении Пантелеевой и Елены Кривицкой стартовала в соревнованиях с 1/16 финала. Украинки сперва взяли верх над японками, далее выбили из борьбы хозяек турнира, а в полуфинале в напряженной борьбе выиграли у сборной России.

В решающем поединке украинки встретились с соперницами из Южной Кореи. Наши шпажистки со старта вырвались вперед и сумели удержать лидерство до конца встречи, закончив ее со счетом 43:32.

Также отметим, что ранее в индивидуальном первенстве Фейби Бежура выиграла "серебро", уступив в финале американке Анне ван Бруммен.

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Напомним, ранее украинец Богдан Никишин стал бронзовым призером на этапе Кубка мира.

По материалам: XSport
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Тэги фехтование Кубок мира
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