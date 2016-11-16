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Украинские олимпийцы получат премии за 4-6 места в Рио

16 ноября в 20:30

Такое решение принял Кабинет министров Украины.

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Украинские спортсмены получат дополнительные выплаты
112 Украина
Спортсмены из олимпийской сборной Украины, которые заняли на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро от 4-6 места, получат одноразовые премии в размере от 25 до 50 тысяч гривен.

Сегодня, 16 ноября, Кабинет министров Украины принял соответствующее решение. Изначально данная инициатива исходила от Министерства спорта, а Министерство финансов и экономического развития ее не поддерживало, пока в Минспорта не нашли средства из собственных ресурсов без необходимости дополнительного финансирования.

За четвертое место на Олимпиаде-2016 каждый спортсмен получит 50 тысяч гривен, за пятое - 35 тысяч, за шестое - 25 тысяч. Данный шаг направлен на борьбу с миграцией спортивных талантов в другие страны.

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В августе все медалисты сборной Украины также получили свои выплаты - 25 тысяч долларов за "золото" Олимпиады, 80 тысяч долларов - за "серебро" и 55 тысяч долларов - за "бронзу".

Напомним, сборная Украины завоевала на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро 11 медалей и заняла 32-е место в общем зачете, показав худший результат в истории страны. В активе Украины два "золота", пять "бронз" и четыре "серебра".

По материалам: pravda.com.ua
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Тэги Олимпиада-2016 Игры Рио
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