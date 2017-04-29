Украинские лучники завоевали "золото" Кубка Европы

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Украинцы оказались точнее команды России.

Украинцы завоевали второе "золото" на Кубке Европы XSport.ua

Мужскаяв составе Георгия Иваницкого, Виктора Рубана и Алексея Гунбина выиграла "золото" Кубка Европы по стрельбе из классического лука.

В финале украинская команда оказалась точнее россиян – 5:4. Отметим, что эта медаль стала уже пятой для Украины на Кубке Европы.

Ранее "золото" выиграла женская сборная Украины в блочном луке, Виктория Дьякова и Елена Борисенко выиграли "серебро" и "бронзу" соответственно в индивидуальных соревнованиях, а Вероника Марченко завоевала бронзовую медаль в стрельбе из классического лука.

Стоит отметить, что блочный лук отличается от классического своей конструкцией. В блочном луке результат больше зависит не от точности спортсмена, а от работы механизмов. Именно по этой причине он не включен в олимпийскую программу.

Напомним, что на прошедшей Олимпиаде в Рио-де-Жанейро украинские лучники не сумели завоевать ни одной медали.

Ранее украинские лучницы стали чемпионками мира в стрельбе из блочного лука.