Украинские лучники завоевали "золото" Кубка Европы

Украинцы оказались точнее команды России.
В финале украинская команда оказалась точнее россиян – 5:4. Отметим, что эта медаль стала уже пятой для Украины на Кубке Европы.
Ранее "золото" выиграла женская сборная Украины в блочном луке, Виктория Дьякова и Елена Борисенко выиграли "серебро" и "бронзу" соответственно в индивидуальных соревнованиях, а Вероника Марченко завоевала бронзовую медаль в стрельбе из классического лука.
Стоит отметить, что блочный лук отличается от классического своей конструкцией. В блочном луке результат больше зависит не от точности спортсмена, а от работы механизмов. Именно по этой причине он не включен в олимпийскую программу.
Напомним, что на прошедшей Олимпиаде в Рио-де-Жанейро украинские лучники не сумели завоевать ни одной медали.
Ранее украинские лучницы стали чемпионками мира в стрельбе из блочного лука.XSport.ua