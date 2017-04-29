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Украинские лучницы выиграли "золото" Кубка Европы

29 апреля в 12:00

Женская сборная стала лучшей в стрельбе из блочного лука.

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Украинки переиграли итальянок
XSport.ua
Женская сборная Украины в составе Виктории Дьяковой, Елены Борисенко и Татьяны Позняковой выиграла "золото" Кубка Европы по стрельбе из блочного лука.

В финале украинская сборная оказались точнее итальянок – 214:207. Украинки выиграли два раунда поединка из четырех, однако сделали это более убедительно, что и принесло им победу.

Стоит отметить, что блочный лук отличается от классического своей конструкцией. В блочном луке результат больше зависит не от точности спортсмена, а от работы механизмов. Именно по этой причине он не включен в олимпийскую программу.

Напомним, что на прошедшей Олимпиаде в Рио-де-Жанейро украинские лучники не сумели завоевать ни одной медали.

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Ранее украинские лучницы стали чемпионками мира в стрельбе из блочного лука.

По материалам: XSport.ua
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Тэги Украина стрельба сборная
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