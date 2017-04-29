Украинские лучницы выиграли "золото" Кубка Европы

Женская сборная стала лучшей в стрельбе из блочного лука.
В финале украинская сборная оказались точнее итальянок – 214:207. Украинки выиграли два раунда поединка из четырех, однако сделали это более убедительно, что и принесло им победу.
Стоит отметить, что блочный лук отличается от классического своей конструкцией. В блочном луке результат больше зависит не от точности спортсмена, а от работы механизмов. Именно по этой причине он не включен в олимпийскую программу.
Напомним, что на прошедшей Олимпиаде в Рио-де-Жанейро украинские лучники не сумели завоевать ни одной медали.
Ранее украинские лучницы стали чемпионками мира в стрельбе из блочного лука.XSport.ua