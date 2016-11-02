Украинские и португальские фанаты подрались перед матчем "Бенфика" - "Динамо"

Столкновение болельщиков произошло возле стадиона.

Фанаты подрались возле стадиона

Перед матчем четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между "Бенфикой" и "Динамо" в Лиссабоне произошла драка португальских и украинских фанатов.

Столкновение фанов произошло возле стадиона "Да Луш", где проходил матч. Драка длилась несколько минут, после чего на место события прибыла полиция, которая начала разнимать фанатов.

"Человек 20 наших вышли из метро и около стадиона встретили оппонентов. Наши построились и началась рубка", - написал в своем Instagram пользователь kanontour, который является фанатом "Динамо".

Напомним, "Динамо" проиграло "Бенфике" со счетом 0:1, пропустив гол с пенальти и не реализовав свой одиннадцатиметровый удар.