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Украинские гимнастки завоевали "серебро" на Кубке мира в Болгарии

7 мая в 09:27

В групповых упражнениях подопечные Ирины Дерюгиной превзошли всех, кроме хозяек.

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Украинки получили от судей оценку 18.000
sportarena.com
На четвертом этапе Кубке мира по художественной гимнастике в болгарской Софии сборная Украины в составе Евгении Гомон, Анастасии Возняк, Валерии Юзьвяк, Валерии Ханиной, Дианы Мижерицкой и Дарьи Кобец завоевала "серебро" в групповых упражнениях в многоборье.

Украинки занимали второе место после упражнения с пятью обручами и сумели удержать его по результатам упражнения с тремя мячами и двумя скакалками.

Подопечные Ирины Дерюгиной получили от судей оценку 18.000, а в сумме набрали 36.050. "Золото" многоборья выиграла команда Болгарии (36.550), "бронза" у Беларуси (31.750).

Также завершились соревнования в личном многоборье. Участницы исполнили упражнения с булавами и лентой. Выступавшие в многоборье украинки Виктория Мазур и Ева Мелещук в призовую тройку не попали.

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Ранее украинский гимнаст Верняев выиграл общий зачет Кубка мира.

По материалам: XSport.ua
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Тэги Украина сборная спортивная гимнастика
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