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Украинские гимнастки завоевали две золотые медали на Кубке мира в Болгарии

9 мая в 10:05

Сборная Украины по художественной гимнастике успешно выступила на этапе Кубка мира в Софии.

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Украинки успешно выступили в Софии
sportarena.com
В Софии завершился четвертый этап Кубка мира по художественной гимнастике. Соревнования стали успешными для сборной Украины.

Ранее сообщалось, что украинки завоевали "серебро" в многоборье, а в последний день соревнований сборная Украины выиграла две золотые медали - в упражнениях с 5 обручами и с 3 мячами/2 скакалками.

Победа в упражнениях с 3 мячами/2 скакалками позволила команде Украины завоевать Кубок мира в этой дисциплине.

Следующим важным стартом для сборной Украины будет чемпионат Европы, который состоится 19-21 мая в Венгрии.

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Ранее украинский гимнаст Верняев выиграл общий зачет Кубка мира.

По материалам: sportarena.com
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Тэги Украина сборная гимнастика
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