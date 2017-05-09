Украинские гимнастки завоевали две золотые медали на Кубке мира в Болгарии

Сборная Украины по художественной гимнастике успешно выступила на этапе Кубка мира в Софии.
Ранее сообщалось, что украинки завоевали "серебро" в многоборье, а в последний день соревнований сборная Украины выиграла две золотые медали - в упражнениях с 5 обручами и с 3 мячами/2 скакалками.
Победа в упражнениях с 3 мячами/2 скакалками позволила команде Украины завоевать Кубок мира в этой дисциплине.
Следующим важным стартом для сборной Украины будет чемпионат Европы, который состоится 19-21 мая в Венгрии.
Ранее украинский гимнаст Верняев выиграл общий зачет Кубка мира.sportarena.com