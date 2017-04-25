Украинские гимнастки взяли две медали на этапе Кубка мира

Украинки успешно выступили в Ташкенте.

Украинские гимнастки попали на подиум в двух видах XSport.ua

Сборная Украины позавоевала две медали на этапе Кубка мира в Ташкенте. "Серебро" и "бронза" в активе команды в групповых упражнениях.

Гимнастки в упражнениях с обручами и со скакалками и мячами сумели занять вторые места в квалификации, после чего вышли в финал.

В финале украинская команда выиграла серебро с мячами и скакалками, показав результат 17,400 балла, уступив лишь Болгарии (17,600).

В упражнении с пятью обручами с результатом 17,050 балла украинки завоевали "бронзу", опередив сборную Беларуси (16,850), но уступив россиянкам (18,800) и Болгарии (18,300).

Церемония награждения

Напомним, на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро "бронзу" в художественной гимнастике Украине принесла Анна Ризатдинова.