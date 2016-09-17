Украинские футболисты завоевали золото Паралимпиады-2016

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Наши спортсмены вырвали победу в дополнительное время.

Сборная Украины по футболу – чемпион Паралимпиады в Рио rio2016.com

Паралимпийская сборная Украины по футболу в финальном матче Игр в Рио-де-Жанейро обыграла со счетом 2:1 команду Ирана и стала победителем турнира.

Основное время поединка завершилось со счетом 1:1, но в дополнительное время украинцы смогли вырвать победу.

В составе нашей команды точными ударами отметились Владимир Антонюк и Артем Красильников.

На данный момент в копилке паралимпийской сборной Украины 105 медалей – 38 золотых, 32 серебряных и 35 бронзовых. Наша команда занимает третье место в общем медальном зачете.

Это уже шестая Паралимпиада в истории Украины и теперь – самая успешная. Прошлый рекорд украинцы установили в Лондоне-2012, когда завоевали 84 медали (32 "золота", 24 "серебра" и 28 "бронз").