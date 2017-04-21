Украинские дзюдоисты выиграли чемпионат Европы

Георгий Зантарая и Дарья Белодед завоевали золотые медали турнира в Польше.
Зантарая первые две схватки на татами провел нервно и оформил минимальные победы. В четвертьфинале украинец справился с Дмитрием Минку из Беларуси. В полуфинале украинский дзюдоист с трудом одолел словака Матея Поляка и попал в "золотой" финал.
В финальной схватке Георгий встретился с Андрианом Гомбочем из Словении - поединок длился 61 секунду, после чего Зантарая взял "золото" благодаря иппону. Стоит отметить, что именно Зантарая был последним личным чемпионом Европы от украинского дзюдо в 2011 году.
16-летняя Дарья Белодед сенсационно взяла золотую медаль в женской части ЧЕ. Это был только второй взрослый турнир для дзюдоистки, которая показала мастерство в защите и характер, сумев выйти в финал. В решающей схватке ее соперницей была россиянка Ирина Долгова - поединок перешел в дополнительное время, где Дарья получила ваза-ари за бросок и одержала итоговую победу.
Напомним, в начале апреля украинские дзюдоисты завоевали три медали на этапе Гран-при в Тбилиси.ZN.UA