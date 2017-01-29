Украинские биатлонисты выиграли "бронзу" чемпионата Европы в смешанной эстафете

Копилка украинской сборной пополнилась четвертой медалью.
Сборная Украины в составе Анастасии Меркушиной, Юлии Джимы, Александра Жирного и Руслана Ткаленко завоевала бронзу.
Добавим, что Джима на своем этапе пробежала штрафной круг и финишировала третьей. Мужчины до последнего боролись за серебро – Ткаленко ушел со стрельбища вторым, но на финише уступил норвежцу.
Смешанная эстафета
1. Россия (0+6) – 1.12.26,0
2. Норвегия (0+9) – 36,4
3. Украина (1+6) – 37,1
4. Болгария (0+11) – 1.16,4
5. Чехия (0+11) – 1.17,4
6. Германия (1+11) – 1.39,7
Отметим, что на чемпионате Европы украинцы завоевали уже четвертую награду.
Ранее Анастасия Меркушина взяла "бронзу" в индивидуальной гонке, а Юлия Джима – "золото" и "серебро" в спринте и в гонке преследования соответственно.Tribuna.com