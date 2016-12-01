Украинские биатлонисты провально провели первую гонку сезона в Эстерсунде

Победу праздновал Мартен Фуркад, а вот украинцы оказались далеко за пределами топ-10.

Фуркад подтвердил статус фаворита facebook.com

В шведском Эстерсунде состоялась индивидуальная мужская гонка нового сезона Кубка мира по. На дистанции 20 км с четырьмя огневыми рубежами и минутами штрафа вместо дополнительных кругов победу одержал француз Мартен Фуркад.

Провальной получилась гонка для украинцев - никто из команды не сумел набрать очки, а лучший результат показал Владимир Семаков, который финишировал в топ-50, заняв 41-ю позицию. Семаков получил лишь три минуты штрафа по итогам стрельбы, тогда как худшим из сборной на рубеже был Семенов, который не сумел закрыть 11 мишеней.

Результаты гонки:

1. Мартен Фуркад (Франция) 51:33.8

2. Йоханнес Бе (Норвегия) +29.5

3. Владимир Чепелин (Беларусь) +1:24.3

4. Ларс Хельге Биркеланд (Норвегия) +2:10.5

5. Оле Эйнар Бьорндален (Норвегия) +2:16.7

6. Андрей Расторгуевс (Латвия) +2:28.3

…

41. Владимир Семаков +5:33.3

53. Виталий Кильчицкий +6:57.6

59. Артем Прима +7:25.7

91. Александр Жирный +10:45.6

92. Сергей Семенов +10:54.2

Напомним, вчера, 30 ноября, в смешанной эстафете (микст) украинские биатлонисты в лице Анастасии Меркушиной, Юлии Джимы, Артема Примы и Дмитрия Пидручного заняли десятое место, а в супермиксте Ирина Варвинец и Александр Жирный закончили гонку на 9-й строчке.