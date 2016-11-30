Украинские биатлонистки остались без медалей в индивидуальной гонке

Наши спортсменки снова не сумели подняться на пьедестал почета.
Наши биатлонистки не попали даже в десятку лучших, а самой близкой оказалась Юлия Журавок, занявшая 11-ю строчку.
В составе сборной Украины выступили Ирина Варвинец, Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Анастасия Меркушина, Яна Бондарь и Юлия Журавок.
Индивидуальная гонка, 15 км
1. Лаура Далмайер (Германия) (2) 46:14.0
2. Анаис Бескон (Франция) (2) +15.8
3. Дарья Юркевич (Беларусь) (0) +1:17.3
11. Юлия Журавок (2) +3:33.7
13. Елена Пидгрушная (4) +4:09.6
20. Юлия Джима (6) +4:26.2
34. Ирина Варвинец (4) +5:35.8
48. Анастасия Меркушина (7) +7:05.4
66. Яна Бондарь (8) +8:19.9
Завтра в шведском Эстерсунде пройдет мужская индивидуальная гонка.
Напомним, что в смешанных эстафетах Украина также осталась без призов.ZN.UA