Украинские биатлонистки остались без медалей в индивидуальной гонке

Наши спортсменки снова не сумели подняться на пьедестал почета.

Елена Пидгрушная заработала четыре штрафных минуты sport.bigmir.net

Сегодня, 30 ноября, в шведском Эстерсунде на первом этапе Кубка мира прошлаиндивидуальная гонка.

Наши биатлонистки не попали даже в десятку лучших, а самой близкой оказалась Юлия Журавок, занявшая 11-ю строчку.

В составе сборной Украины выступили Ирина Варвинец, Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Анастасия Меркушина, Яна Бондарь и Юлия Журавок.

Индивидуальная гонка, 15 км

1. Лаура Далмайер (Германия) (2) 46:14.0

2. Анаис Бескон (Франция) (2) +15.8

3. Дарья Юркевич (Беларусь) (0) +1:17.3

11. Юлия Журавок (2) +3:33.7

13. Елена Пидгрушная (4) +4:09.6

20. Юлия Джима (6) +4:26.2

34. Ирина Варвинец (4) +5:35.8

48. Анастасия Меркушина (7) +7:05.4

66. Яна Бондарь (8) +8:19.9

Завтра в шведском Эстерсунде пройдет мужская индивидуальная гонка.

Напомним, что в смешанных эстафетах Украина также осталась без призов.