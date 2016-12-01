"Украинские атаманы" не выступят в новом сезоне WSB

У команды украинских боксеров нет финансовых возможностей выступить на турнире.

Украинская команда пропустит сезон vk.com/ukraineatamanspro

"Украинские атаманы" не выступят в седьмом сезонеиз-за финансовых проблем. Об этом сообщил генеральный директор команды Дмитрий Гайструк.

"Украинские атаманы" не примут участие в седьмом сезоне Всемирной серии бокса. Мы долгое время вели переговоры с Международной боксерской ассоциацией и руководством WSB. В итоге было принято решение о приостановлении выступлений клуба до предоставления гарантий покрытия долгов, о которых говорили и боксеры, и тренеры, и менеджмент еще с весны 2015-го года.

Напомню, что в результате невыполнения своих обязательств со стороны инвестора клуба, а именно первого вице-президента ФБУ Палицы Игоря Петровича, команда "Украинские атаманы" осталась в чрезвычайно сложном положении после окончания пятого сезона Всемирной серии. Несмотря на обещания со стороны совладельца, ситуация не изменилась по сегодняшний день и никто не получил даже части заработанных средств.

AIBA и WSB, понимая, что клуб "Украинские атаманы" является одним из лучших в мире по многим важным показателям, дали предварительное согласие поддержать проведение контрольных матчевых встреч в 2017-м году с участием нашей команды. Что касается украинских боксеров, то мы должны позволить им представлять другие клубы серии WSB через драфт, который состоится 21 декабря текущего года", - сказал Гайструк.

Напомним, в шестом сезоне "Украинские атаманы" вышли в плей-офф, однако там проиграли будущим финалистам - "Британским львиным сердцам".