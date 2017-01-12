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Украинская Премьер-лига - третья в Европе по потере посещаемости

12 января в 15:29

Украинские стадионы посещает все меньшее количество людей.

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Премьер-лига теряет популярность
ФК Днепр
Украинская Премьер-лига заняла третье место в Европе по потере посещаемости в сезоне-2015/16 в сравнении с сезоном-2014/15. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

Матчи УПЛ в прошлом сезоне посетило 911,5 тысячи человек, что на 200,4 тысячи меньше (-18%), чем в позапрошлом розыгрыше чемпионата. На втором месте остановился чемпионат Румынии (-214,4 тысячи), а на первом - Франции (-514,7 тысячи).

Стоит отметить, что французская Лига 1 собирает на трибунах порядка 8 миллионов зрителей за сезон, а такой спад не в последнюю очередь связан с терактами.

Самой посещаемой лигой по количеству зрителей за сезон-2015/16 стала АПЛ (13,9 миллиона), тогда как по средней посещаемости за матч на первом месте находится немецкая Бундеслига (43,3 тысячи).

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Напомним, ранее нападающий Филипп Будковский заявил, что в России больше сильных команд, чем в Украине.

По материалам: uefa.com , Sport Arena ,
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Тэги Премьер-лига футбол Европа чемпионат УПЛ
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