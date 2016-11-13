Украинки заняли первые места на предсезонном турнире по биатлону

Джима выиграла гонку, а Пидгрушная финишировала на втором месте.
В гонке с массовым стартом Джима пришла к финишу первой с результатом 39:50.7 и 18-секундным преимуществом над Пидгрушной, которая финишировала на втором месте.
Бронзовую медаль завоевала француженка Жюстин Браза. В топ-10 вошли еще две украинки: Анастасия Меркушина (седьмое место) и Юлия Журавок (десятое)
Напомним, ранее Джима в Шушене завоевала бронзовую медаль в спринте.
Добавим, что Кубок мира по биатлону стартует 27 ноября.ZN.UA