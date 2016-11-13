Украинки заняли первые места на предсезонном турнире по биатлону

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Джима выиграла гонку, а Пидгрушная финишировала на втором месте.

Джима взяла "золото" biathlon.com.ua

Украинские биатлонистки Юлия Джима и Елена Пидгрушная заняли два первых места на предсезонной гонке в норвежском Шушене в рамках открытия биатлонного сезона 2016-2017.

В гонке с массовым стартом Джима пришла к финишу первой с результатом 39:50.7 и 18-секундным преимуществом над Пидгрушной, которая финишировала на втором месте.

Бронзовую медаль завоевала француженка Жюстин Браза. В топ-10 вошли еще две украинки: Анастасия Меркушина (седьмое место) и Юлия Журавок (десятое)

Напомним, ранее Джима в Шушене завоевала бронзовую медаль в спринте.

Добавим, что Кубок мира по биатлону стартует 27 ноября.