Украинка Соловьева установила новый мировой рекорд в приседании со штангой

Украинская спортсменка приседала с весом, который в 3,8 раза превышает ее собственный.

Соловьева заняла три первых места instagram.com/theipf

Украинка Лариса Соловьева установила новый мировой рекорд в приседании со штангой. Достижение покорилось украинке в ходе World Open Powerlifting Championships 2016.

Соловьева, которая выступает в весовой категории до 63 кг, присела с весов 241 килограмм, что превышает ее собственный вес в 3,8 раза. Отметим, что ранее украинка уже устанавливала мировой рекорд (235 кг).



Также украинка одержала победу в становой тяге в своей категории с результатом 220 кг. В жиме лежа Соловьева показала результат 180 кг и также стала первой.

Добавим, что на этих же соревнованиях победу одержал украинский пауэрлифтер Сергей Белый. В весовой категории до 93 кг он стал стал двукратным чемпионом мира по версии IPF, собрав в сумме троеборья 1012,5 килограммов. Читайте также: Украинская тяжелоатлетка Деха выиграла "золото" чемпионата Европы

Напомним, ранее украинская тяжелоатлетка Ольга Коробка была лишена "серебра" Олимпиады-2008.