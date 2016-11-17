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Украинка Соловьева установила новый мировой рекорд в приседании со штангой

17 ноября в 19:16

Украинская спортсменка приседала с весом, который в 3,8 раза превышает ее собственный.

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Соловьева заняла три первых места
instagram.com/theipf
Украинка Лариса Соловьева установила новый мировой рекорд в приседании со штангой. Достижение покорилось украинке в ходе World Open Powerlifting Championships 2016.

Соловьева, которая выступает в весовой категории до 63 кг, присела с весов 241 килограмм, что превышает ее собственный вес в 3,8 раза. Отметим, что ранее украинка уже устанавливала мировой рекорд (235 кг).

Также украинка одержала победу в становой тяге в своей категории с результатом 220 кг. В жиме лежа Соловьева показала результат 180 кг и также стала первой.

Добавим, что на этих же соревнованиях победу одержал украинский пауэрлифтер Сергей Белый. В весовой категории до 93 кг он стал стал двукратным чемпионом мира по версии IPF, собрав в сумме троеборья 1012,5 килограммов.

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Напомним, ранее украинская тяжелоатлетка Ольга Коробка была лишена "серебра" Олимпиады-2008.

По материалам: XSport
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Тэги пауэрлифтинг Соловьева
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