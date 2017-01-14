Украинка Савчук стала чемпионкой парного разряда на турнире в Хобарте

Ольга Савчук выиграла финал в дуэте с румынской коллегой.
Соперниками будущих чемпионок по финалу были представительницы Канады и Китая - Габриэла Дабровски и Чжаосюань Ян соответственно. Савчук и Олару без шансов проиграли первый сет, но в итоге переломили ход встречи и добились положительного результата - 0:6, 6:4, 10:5.
Стоит отметить, что это третий титул в парном разряде за всю карьеру для украинской теннисистки, которая становилась чемпионкой Ташкента (Узбекистан) в 2008 году и Катовице (Польша) в 2014 году.
Напомним, 16 января украинские теннисисты будут стартовать на Открытом чемпионате Австралии.