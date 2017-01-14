Топ Новости
<
>

Украинка Савчук стала чемпионкой парного разряда на турнире в Хобарте

14 января в 08:52

Ольга Савчук выиграла финал в дуэте с румынской коллегой.

123
Савчук взяла третий парный титул в карьере
btu.org.ua
Дуэт украинки Ольги Савчук и румынки Ралуки-Йоаны Олару одержал победу в финале парного разряда турнира WTA в австралийском Хобарте.

Соперниками будущих чемпионок по финалу были представительницы Канады и Китая - Габриэла Дабровски и Чжаосюань Ян соответственно. Савчук и Олару без шансов проиграли первый сет, но в итоге переломили ход встречи и добились положительного результата - 0:6, 6:4, 10:5.

Стоит отметить, что это третий титул в парном разряде за всю карьеру для украинской теннисистки, которая становилась чемпионкой Ташкента (Узбекистан) в 2008 году и Катовице (Польша) в 2014 году.

Читайте также: Свитолина обновила рекорд Украины в рейтинге WTA

Напомним, 16 января украинские теннисисты будут стартовать на Открытом чемпионате Австралии.

Читайте также
Тэги теннис Хобарт Савчук WTA
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 27.25
EUR 29.10
Последние новости