Украинка Музычук выиграла второй подряд мировой титул по шахматам

Украинская шахматистка Анна Музычук за несколько дней завоевала две мировые короны.
По итогам первого дня мирового первенства по блицу Анна занимала пятое место, отставая от лидера на одно очко. Однако во второй соревновательный день сумела реабилитироваться и вырвать титул.
Сегодня, 30 декабря, Музычук не сумела победить в трех партиях подряд, после чего в четырех поединках очков уже не теряла, что позволило ей за три партии до конца турнира выйти на первое место. Интрига сохранялась до последнего тура, в котором Анна победила представительницу Болгарии Антоанету Стефанову и оставила за спиной двух россиянок - Екатерину Лагно и Валентину Гунину.
Таким образом, Музычук набрала 13 очков в 17-ти партиях и заняла первое место, защитив свое звание сильнейшей в мире, которое она добыла два года в составе сборной Словении. 28 декабря украинка стала чемпионкой мира в рапиде.
Напомним, ранее украинец Иванчук также стал чемпионом мира по быстрым шахматам.Sport Arena