Украинка Музычук выиграла второй подряд мировой титул по шахматам

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Украинская шахматистка Анна Музычук за несколько дней завоевала две мировые короны.

Музычук снова стала лучшей в Катаре ChessNews

Украинская шахматисткастала чемпионкой мира по блицу на соревнованиях, которые проходили в Дохе (Катар).

По итогам первого дня мирового первенства по блицу Анна занимала пятое место, отставая от лидера на одно очко. Однако во второй соревновательный день сумела реабилитироваться и вырвать титул.

Сегодня, 30 декабря, Музычук не сумела победить в трех партиях подряд, после чего в четырех поединках очков уже не теряла, что позволило ей за три партии до конца турнира выйти на первое место. Интрига сохранялась до последнего тура, в котором Анна победила представительницу Болгарии Антоанету Стефанову и оставила за спиной двух россиянок - Екатерину Лагно и Валентину Гунину.

Таким образом, Музычук набрала 13 очков в 17-ти партиях и заняла первое место, защитив свое звание сильнейшей в мире, которое она добыла два года в составе сборной Словении. 28 декабря украинка стала чемпионкой мира в рапиде.

Напомним, ранее украинец Иванчук также стал чемпионом мира по быстрым шахматам.