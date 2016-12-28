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Украинка Музычук выиграла чемпионат мира по быстрым шахматам

28 декабря в 18:26

Украинка стала недосягаемой для соперниц перед последним туром.

мария музычук
Украинка Музычук обошла россиняку Костенюк
lviv2016.fide.com
Украинская шахматистка Анна Музычук стала чемпионкой мира по быстрым шахматам на соревнованиях, которые проходят в Дохе (Катар). Украинка обеспечила себе победу за тур до окончания турнира, став недосягаемой для соперниц.

Она набрала 9 очков в 11 партиях и опережает ближайшую соперницу россиянку Александру Костенюк на 1,5 очка.

Отметим, что у мужчин лидировавший перед последним игровым днем Иванчук в 11-м туре турнира проиграл россиянину Яну Непомнящему, который после этого захватил лидерство. Перед этим украинец обыграл Магнуса Карлсена.

Сегодня норвежца одолел также Антон Коробов и лишил его шансов защитить титул чемпиона мира.

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Отметим, что в 2014 году Музычук выиграла чемпионат мира в блице.

По материалам: XSport.ua
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Тэги шахматы Музычук Иванчук
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