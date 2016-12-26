Украинка Монзуль вошла в тройку лучших женских арбитров по итогам года

Екатерина Монзуль всего на несколько очков отстала от первого места.
32-летняя Кулшар набрала 58 баллов и опередила украинку Екатерину Монзуль, которая стала второй, имея в активе 53 пункта. Стоит отметить, что в прошлом году именно Монзуль одержала победу в голосовании.
В тройку вошла немка Бибиана Штайнхаус, которая также набрала 53 очка и разделила с Монзуль второе место.
Стоит отметить, что Монзуль работает на поединках международного уровня уже порядка 11-ти лет. В прошлом году украинке был доверен финал женского чемпионата мира между США и Японией, а в 2014-м году девушка работала на решающем матче женской Лиги чемпионов.
В апреле состоялся дебют Екатерины Монзуль в роли главного арбитра в украинской Премьер-лиге.iffhs.de