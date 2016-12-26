Украинка Монзуль вошла в тройку лучших женских арбитров по итогам года

Екатерина Монзуль всего на несколько очков отстала от первого места.

Монзуль остается одной из лучших в женском футбольном судействе XSport.ua

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) провела ежегодный опрос среди футбольных специалистов 50-ти стран по всему миру, по итогам которого лучшим женским арбитром была признана венгерка Каталин Кулшар.

32-летняя Кулшар набрала 58 баллов и опередила украинку Екатерину Монзуль, которая стала второй, имея в активе 53 пункта. Стоит отметить, что в прошлом году именно Монзуль одержала победу в голосовании.

В тройку вошла немка Бибиана Штайнхаус, которая также набрала 53 очка и разделила с Монзуль второе место.

Стоит отметить, что Монзуль работает на поединках международного уровня уже порядка 11-ти лет. В прошлом году украинке был доверен финал женского чемпионата мира между США и Японией, а в 2014-м году девушка работала на решающем матче женской Лиги чемпионов.

В апреле состоялся дебют Екатерины Монзуль в роли главного арбитра в украинской Премьер-лиге.