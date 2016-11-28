Топ Новости
<
>

Украинка Михайлова выиграла полумарафон на Мартинике

28 ноября в 21:29

Украинская бегунья финишировала первой в борьбе с сотнями соперниц.

123
Украинка стала лучшей на Мартинике
XSport.ua
Украинка Дарья Михайлова финишировала первой на международном полумарафоне Semi Marathon International de Fort de France, который состоялся на острове Мартиника.

Дистанцию Михайлова преодолела за 1 минуту 20.03 секунды, опередив француженку Аделин Рош, которая показала второе время, на 1 минуту 22 секунды. Всего в забеге принимали участие 1043 атлета.

Стоит отметить, что этой победой Дарья продолжила серию успешных выступлений ноября. На ее счету личный рекорд в забеге на 10 км в Морле и победа на соревнованиях по кроссу в Ренне.

Еще одна украинка Олеся Дидоводюк показала третий результат на международных соревнования по кроссу Cross International Hubert Andre, которые прошли во французском городе Кармо. Дидоводюк преодолела 3810 метров за 13 минут 11 секунд.

Читайте также: Украинка выиграла престижный марафон в Лос-Анджелесе

Напомним, в марте украинка Ольга Котовская одержала победу в престижном марафоне New Taipei City Wan Jin Shi Marathon.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Михайлова полумарафон бег
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 25.72
EUR 27.25
Последние новости