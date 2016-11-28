Украинка Михайлова выиграла полумарафон на Мартинике

Украинская бегунья финишировала первой в борьбе с сотнями соперниц.

Украинка стала лучшей на Мартинике XSport.ua

Украинка Дарья Михайлова финишировала первой на международномSemi Marathon International de Fort de France, который состоялся на острове Мартиника.

Дистанцию Михайлова преодолела за 1 минуту 20.03 секунды, опередив француженку Аделин Рош, которая показала второе время, на 1 минуту 22 секунды. Всего в забеге принимали участие 1043 атлета.

Стоит отметить, что этой победой Дарья продолжила серию успешных выступлений ноября. На ее счету личный рекорд в забеге на 10 км в Морле и победа на соревнованиях по кроссу в Ренне.

Еще одна украинка Олеся Дидоводюк показала третий результат на международных соревнования по кроссу Cross International Hubert Andre, которые прошли во французском городе Кармо. Дидоводюк преодолела 3810 метров за 13 минут 11 секунд.

Напомним, в марте украинка Ольга Котовская одержала победу в престижном марафоне New Taipei City Wan Jin Shi Marathon.