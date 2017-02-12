Украинка Меркушина во второй раз подряд финишировала в топ-10 ЧМ по биатлону

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Анастасия Меркушина демонстрирует заметный прогресс в Хохфильцене.

Меркушина показала лучший результат в карьере biathlon.com.ua

Сегодня, 12 февраля, в австрийском Хохфильцене состоялась женская гонка преследования в рамках чемпионата мира по биатлону. Лучший результат среди украинок показала Анастасия Меркушина, которой удалось занять восьмое место.

Меркушина сумела закрыть все мишени и стать восьмой лишь из-за слабой работы ног. Стоит отметить, что 10 февраля украинка замкнула топ-10 в спринтерской гонке.

Также в преследовании приняла участие Юлия Джима, которая допустила четыре промаха и стала 23-й, тогда как Елена Пидгрушная вовсе решила не стартовать.

Результаты гонки:

1. Лаура Дальмайер (Германия, 1+0+0+0) — 28:02.3

2. Дарья Домрачева (Беларусь, 0+0+0+0) +11.6

3. Габриэла Коукалова (Чехия, 2+0+0+1) +16.8

…

8. Анастасия Меркушина (0+0+0+0) +48.5

23. Юлия Джима (0+0+2+2) +1:49.4 Читайте также: Россия лишена права проведения чемпионата мира по биатлону - СМИ

Напомним, в конце января Анастасия Меркушина завоевала "бронзу" в индивидуальной гонке на чемпионате Европы.