Украинка Меркушина во второй раз подряд финишировала в топ-10 ЧМ по биатлону

Анастасия Меркушина демонстрирует заметный прогресс в Хохфильцене.
Меркушина сумела закрыть все мишени и стать восьмой лишь из-за слабой работы ног. Стоит отметить, что 10 февраля украинка замкнула топ-10 в спринтерской гонке.
Также в преследовании приняла участие Юлия Джима, которая допустила четыре промаха и стала 23-й, тогда как Елена Пидгрушная вовсе решила не стартовать.
Результаты гонки:
1. Лаура Дальмайер (Германия, 1+0+0+0) — 28:02.3
2. Дарья Домрачева (Беларусь, 0+0+0+0) +11.6
3. Габриэла Коукалова (Чехия, 2+0+0+1) +16.8
…
8. Анастасия Меркушина (0+0+0+0) +48.5
23. Юлия Джима (0+0+2+2) +1:49.4
Напомним, в конце января Анастасия Меркушина завоевала "бронзу" в индивидуальной гонке на чемпионате Европы.ZN.UA