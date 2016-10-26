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Украинка Коробка лишена "серебра" Олимпиады-2008

26 октября в 23:40

Тяжелоатлетка наказана за использование допинга.

Коробка
Коробка лишена медали Игр в Пекине
НОК Украины
Международный олимпийский комитет (МОК) аннулировал результаты девяти спортсменов, которые принимали допинг на Играх 2008 года в Пекине. Среди них оказалась и украинская штангистка Ольга Коробка.

Коробка в Пекине завоевала "серебро", которого тяжелоатлетку теперь лишили за употребление туринабола. Также в список попали еще пять медалистов: белоруска Анастасия Новикова ("бронза", штанга), борец вольного стиля Сослан Тигиев из Узбекистана ("серебро"), а также тяжелоатлеты из Белоруссии и Казахстана Андрей Рыбаков ("серебро") и Таймураз Тигиев ("серебро"), россиянка Екатерина Волкова ("бронза", 3000 метров, бег).

Нарушителей удалось определить с помощью новых технологий, которые не применялись для проверки анализов в 2008-м году.

Перепроверки проб начались после допингового скандала, в результате которого легкоатлеты сборной России были отстранены от Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

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Ранее олимпийских медалей были лишены украинская тяжелоатлетка Юлия Калина ("бронза" Лондона-2012) и украинский метатель копья Александр Пятница ("серебро" Лондона-2012).

По материалам: МОК
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Тэги Коробка Олимпиада Пекин допинг
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