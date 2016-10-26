Украинка Коробка лишена "серебра" Олимпиады-2008

Тяжелоатлетка наказана за использование допинга.

Коробка лишена медали Игр в Пекине НОК Украины

Международный олимпийский комитет (МОК) аннулировал результаты девяти спортсменов, которые. Среди них оказалась и украинская штангистка Ольга Коробка.

Коробка в Пекине завоевала "серебро", которого тяжелоатлетку теперь лишили за употребление туринабола. Также в список попали еще пять медалистов: белоруска Анастасия Новикова ("бронза", штанга), борец вольного стиля Сослан Тигиев из Узбекистана ("серебро"), а также тяжелоатлеты из Белоруссии и Казахстана Андрей Рыбаков ("серебро") и Таймураз Тигиев ("серебро"), россиянка Екатерина Волкова ("бронза", 3000 метров, бег).

Нарушителей удалось определить с помощью новых технологий, которые не применялись для проверки анализов в 2008-м году.

Перепроверки проб начались после допингового скандала, в результате которого легкоатлеты сборной России были отстранены от Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

Ранее олимпийских медалей были лишены украинская тяжелоатлетка Юлия Калина ("бронза" Лондона-2012) и украинский метатель копья Александр Пятница ("серебро" Лондона-2012).