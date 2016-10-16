Украинка Елистратова выиграла "серебро" Кубка Европы по триатлону

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Лидеру украинской сборной не удалось обойти лишь оппонентку из Великобритании.

Украинка вошла в тройку лучших facebook.com

Юлия Елистратова выиграла серебряную медаль на этапе Кубка Европы по триатлону, который проходил в турецкой Аланье.

В плавании Елистратова (2:02.15) показала седьмой результат, на велосипеде - четвертое время, а в беге стала лучшей, что позволило ей на 18 секунд опередить британку Софи Колдуэлл (2:02.33). Первой с отрывом в 1 минуту и 20 секунд стала еще одна британка Люси Холл (02:00.55).

Стоит отметить, что это не первое выступление украинской триатлонистки в Аланье. В октябре прошлого года Елистратова сумела показать здесь лучший результат, завоевав золотую медаль.

Напомним, в мае украинка выиграла "бронзу" на этапе Кубка мира в Мексике.