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Украинка Елистратова выиграла "серебро" Кубка Европы по триатлону

16 октября в 11:35

Лидеру украинской сборной не удалось обойти лишь оппонентку из Великобритании.

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Украинка вошла в тройку лучших
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Юлия Елистратова выиграла серебряную медаль на этапе Кубка Европы по триатлону, который проходил в турецкой Аланье.

В плавании Елистратова (2:02.15) показала седьмой результат, на велосипеде - четвертое время, а в беге стала лучшей, что позволило ей на 18 секунд опередить британку Софи Колдуэлл (2:02.33). Первой с отрывом в 1 минуту и 20 секунд стала еще одна британка Люси Холл (02:00.55).

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XSport.ua

Стоит отметить, что это не первое выступление украинской триатлонистки в Аланье. В октябре прошлого года Елистратова сумела показать здесь лучший результат, завоевав золотую медаль.

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Напомним, в мае украинка выиграла "бронзу" на этапе Кубка мира в Мексике.

По материалам: XSport.ua
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Тэги Елистратова триатлон медаль Аланья
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