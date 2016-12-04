Украинка Джима стала девятой в гонке преследования Эстерсунда

Остальные украинки финишировали за пределами топ-20.
Второй закончила гонку лидер общего зачета Лаура Дальмайер, а в тройку вошла итальянка Доротея Вирер - последняя стартовала 19-й и за счет чистой стрельбы сумела добиться впечатляющего результата.
Среди украинок лучшей стала Юлия Джима, которая отыграла 12 позиций и стала девятой с двумя промахами на второй стрельбе. Улучшить свои результаты на шесть позиций удалось Елене Пидгрушной и Яне Бондарь, а вот Ирина Варвинец провалила гонку, финишировав только 52-й.
Результаты гонки:
1. Габриэла Коукалова (Чехия, 0+0+1+0) 31:43.3
2. Лаура Дальмайер (Германия, 0+1+1+0) +8.4
3, Доротея Вирер (Италия, 0+0+0+0) +21.4
4. Лена Хакки (Швейцария, 0+0+0+0) +36.3
5. Кайса Макарайнен (Финляндия, 1+1+0+2) +52.7
6. Лиза Тереза Хаузер (Австрия, 1+1+0+2) +1:01.0
…
9. Юлия Джима (0+2+0+0) +1:21.7
23. Елена Пидгрушная (1+1+0+1) +3:04.4
33. Яна Бондарь (0+0+3+1) +3:37.9
52. Ирина Варвинец (3+1+2+0) +5:39.2
Напомним, в женском спринте украинки не смогли войти в топ-20 по итогам гонки.ZN.UA