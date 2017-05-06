Украинка Черкасова выиграла "бронзу" чемпионата Европы по борьбе

Украинская спортсменка добыла яркую и уверенную победу над турецкой соперницей.
Украинка Алла Черкасова выиграла бронзовую медаль чемпионата Европы по женской борьбе в категории до 69 кг. 28-летняя спортсменка в матче за третье место поборола Бус Тосун, которая представляла Турцию со счетом 11:4.
Черкасова свой путь к медали начала с досрочной победы над немкой Алин Фокен, а в четвертьфинале в упорной схватке прошла представительницу Австрии Мартину Куенц (10:8).
В полуфинале украинка соперничала с Марией Мамашук – чуть удачливей в поединке оказалась спортсменка из Беларуси. Стоит отметить, что в полуфинале Черкасова получила травму ноги, но это в итоге, не помешало украинке взять медаль.
Напомним, в первый день украинки Семкив и Ткач добыли две медали на чемпионате Европы по женской борьбе.
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