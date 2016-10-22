Украинка Басова стала чемпионкой Европы по велотреку

Украинской спортсменке не было равных во Франции.
Басова стала чемпионкой в своей коронной дисциплине - кейрине. Участница двух Олимпиад выиграла промежуточный заезд, а в полуфинале стала третьей и сумела выйти в финал. В "золотом" заезде украинская велогонщица победила, показав скорость 61,681 км/час. На втором месте остановилась бельгийка Ники Дегренделе и литовка Симона Крупецкайте.
Эта золотая медаль стала первой для Украины на чемпионате Европы по велотреку с 2011 года. При этом последнюю награду на свой счет также записала Басова. Тогда велогонщица выступала под фамилией Шулика и стала первой в спринте.
Cтоит отметить, что чемпионат Европы пропускают несколько фавориток - двукратная олимпийская чемпионка Кристина Фогель, британка Ребекка Джеймс и чемпионка Игр в Рио Элис Лигтли из Нидерландов.
Напомним, на минувшей Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Любовь Басова успешно квалифицировалась в финал, где стала пятой.XSport.ua