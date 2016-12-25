Украинец Жураховский покинул российскую "Кубань"

Полузащитник будет искать себе новую команду в статусе свободного агента.

Жураховский остался без команды ФК "Кубань"

Украинский полузащитник Игорь Жураховский покинул. Стороны расторгли контракт, а футболист получил статус свободного агента.

Причиной такого решения стали долги клуба по зарплате. Палата по разрешению споров РФС обязала "Кубань" выплатить игроку задолженность, а также проценты за задержку и стоимость найма жилого помещения.

22-летний Жураховский перешел в "Кубань" в январе, заключив контракт на 3,5 года, но стать основным игроком краснодарской команды он не сумел, сыграв только в трех поединках. Полузащитник начал карьеру в 2013-м году в запорожском "Металлурге", сыграв за три сезона 39 матчей.

Напомним, прошлым летом в "Кубань" перешел экс-игрок сборной Украины Алексей Гай.