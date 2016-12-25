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Украинец Жураховский покинул российскую "Кубань"

25 декабря в 21:52

Полузащитник будет искать себе новую команду в статусе свободного агента.

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Жураховский остался без команды
ФК "Кубань"
Украинский полузащитник Игорь Жураховский покинул российскую "Кубань". Стороны расторгли контракт, а футболист получил статус свободного агента.

Причиной такого решения стали долги клуба по зарплате. Палата по разрешению споров РФС обязала "Кубань" выплатить игроку задолженность, а также проценты за задержку и стоимость найма жилого помещения.

22-летний Жураховский перешел в "Кубань" в январе, заключив контракт на 3,5 года, но стать основным игроком краснодарской команды он не сумел, сыграв только в трех поединках. Полузащитник начал карьеру в 2013-м году в запорожском "Металлурге", сыграв за три сезона 39 матчей.

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Напомним, прошлым летом в "Кубань" перешел экс-игрок сборной Украины Алексей Гай.

По материалам: XSport.ua
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Тэги Жураховский футбол полузащитник Кубань
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