Украинец Жирный завоевал "бронзу" в первой гонке лыжного сезона в Канаде

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Сразу два украинца оказались в первой десятке на финише.

Украинцы выступили в первой гонке сезона в Канаде XSport.ua

В Кенморе состоялась гонка, которая стала первой в новом лыжном сезоне Канады. Лучший результат среди украинцев показал Александр Жирный.

Жирный сумел показать время 0:23:19.3 и занял призовое третье место. Второй среди украинцев результат показал Виталий Кильчицкий, став девятым (0:23:46.4), Сергей Семенов завершил гонку двенадцатым (0:23:59.1), а Владимир Семаков (24:02.1) расположился на 15-й позиции.

Стоит отметить, что мужская сборная Украины по биатлону в настоящий момент в полном составе проводит подготовительный сбор в Канаде.

Новый сезон стартует 27 ноября на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

Напомним, в летнее межсезонье мужская сборная выступала на летнем чемпионате мира в Отепя.