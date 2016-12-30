Украинец Соболь перейдет из "Зари" в "Бешикташ" - СМИ

Защитник, права на которого принадлежат "Шахтеру", может оказаться в чемпионате Турции.
По данным источника, руководство стамбульского клуба провело успешные переговоры с "Зарей", в результате чего луганчане согласились досрочно прекратить аренду 21-летнего футболиста и отпустить его в Турцию.
Теперь "Бешикташ" должен заключить сделку с "Шахтером", который пока не нуждается в услугах своего футболиста и может отпустить его в зарубежную команду. Речь идет об арендном соглашении.
Соболь является воспитанником запорожского "Металлурга". В текущем сезоне украинской Премьер-лиги защитник провел в составе "Зари" 12 матчей.
Напомним, "Бешикташ" также владеет правами на украинского голкипера Дениса Бойко, который выступает за "Малагу".Milliyet