Украинец Соболь перейдет из "Зари" в "Бешикташ" - СМИ

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Защитник, права на которого принадлежат "Шахтеру", может оказаться в чемпионате Турции.

Соболь близок к переходу в "Бешикташ" ФК Заря

Турецкий "Бешикташ" договорился с луганской "Зарей" об аренде левого защитника сборной Украины Эдуарда Соболя. Об этом сообщает Milliyet.

По данным источника, руководство стамбульского клуба провело успешные переговоры с "Зарей", в результате чего луганчане согласились досрочно прекратить аренду 21-летнего футболиста и отпустить его в Турцию.

Теперь "Бешикташ" должен заключить сделку с "Шахтером", который пока не нуждается в услугах своего футболиста и может отпустить его в зарубежную команду. Речь идет об арендном соглашении.

Соболь является воспитанником запорожского "Металлурга". В текущем сезоне украинской Премьер-лиги защитник провел в составе "Зари" 12 матчей.

Напомним, "Бешикташ" также владеет правами на украинского голкипера Дениса Бойко, который выступает за "Малагу".