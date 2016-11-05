Украинец Шелестюк победил американца по очкам и защитил титул

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Украинский боксер продолжает успешную карьеру в США.

Шелестюк остается непобедимым XSport.ua

Бронзовый призер Олимпиады в Лондонепровел очередной поединок, в котором сумел одержать победу. В городе Корона, Калифорния, украинец сумел одолеть американца с мексиканскими корнями Джейми Эрреру и отстоять титул WBO NABO.

Шелестюк с большим преимуществом провел первые два раунда, после чего Эррера перехватил инициативу и начал наносить мощные удары. В итоге украинец выровнял ситуацию к восьмому раунду и подбил левый глаз Эрреры, успешно работая на точность. По итогам десяти раундов уроженец Макеевки склонил мнение судей в свою пользу - 96:93, 95:94, 96:93.

Для Эрреры это поражение стало четвертым в профи, тогда как Шелестюк одержал 15-ю победу и еще ни разу не уступал. При этом в активе украинского боксера полусреднего веса пояса Интерконтинентального чемпиона по версии WBA и чемпиона WBO NABO.

Напомним, свои два титула Шелестюк выиграл в Лас-Вегасе 6 ноября прошлого года, сумев одолеть единогласным решением судей россиянина Асланбека Козаева.