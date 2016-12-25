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Украинец Руденко победил американца и сохранил титул

25 декабря в 10:29

Украинский супертяжеловес сумел одержать очередную победу.

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Руденко легко разобрался с американцем в Киеве
K2 Promotions
В столичном зале Олимпийского дворика состоялся вечер бокса, главным событием которого стал поединок украинского супертяжеловеса Андрея Руденко (30-2, 19 КО) против американца Джейсона Бергмана (26-13-2, 17 КО).

Бой продлился все 10 раундов, во время которых украинский боксер уверенно владел ситуацией и в итоге добился победы единогласным решением судей - 100:90, 100:90, 100:90.

Этот успех позволил сохранить Руденко чемпионский пояс WBC Silver International в супертяжелом весе и стать ближе к поединку за мировую корону. Титулом чемпиона по версии WBC владеет американец Деонтей Уайлдер.

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Напомним, ранее сообщалось, что Андрей Руденко вошел в топ-15 рейтинга Всемирного боксерского совета (WBC).

По материалам: ZN.UA
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Тэги бокс Руденко Уайлдер титул WBC
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