Украинец Руденко победил американца и сохранил титул

Украинский супертяжеловес сумел одержать очередную победу.
Бой продлился все 10 раундов, во время которых украинский боксер уверенно владел ситуацией и в итоге добился победы единогласным решением судей - 100:90, 100:90, 100:90.
Этот успех позволил сохранить Руденко чемпионский пояс WBC Silver International в супертяжелом весе и стать ближе к поединку за мировую корону. Титулом чемпиона по версии WBC владеет американец Деонтей Уайлдер.
Напомним, ранее сообщалось, что Андрей Руденко вошел в топ-15 рейтинга Всемирного боксерского совета (WBC).ZN.UA